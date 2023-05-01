Жовте сидіння унітазу буде білішим за сніг: бабусині хитрощі, як повернути сантехніці магазинний вигляд

Сидіння та кришка унітазу будуть як нові

Чищення туалету потребує великої обережності. Для зразкової гігієни зверніть увагу на всі частини, включаючи сидіння та кришку, які можуть пожовтіти. На щастя, цю проблему легко вирішити за допомогою натуральних засобів.

Деякі прості та природні методи дозволяють глибоко видалити плями, зберігаючи при цьому матеріал, з якого зроблено сидіння, пише santeplus. До вашої уваги — три ефективні бабусині засоби, які очистять вашу сантехніку.

Як очистити пожовкле сидіння унітазу

Засіб для миття посуду

Перше "очевидне" рішення — використовувати рідину для миття посуду. Завдяки своїм очищальним та знежирювальним властивостям цей продукт легко видаляє стійкі забруднення та плями.

Нанесіть дві краплі рідини для миття посуду на вологу губку чи тканину. Потріть поверхню сидіння, приділяючи особливу увагу брудним ділянкам, а потім знову промийте вологою тканиною. Потім витріть м’яким рушником.

Оцет

Цей універсальний продукт може видалити стійкі плями на унітазі. Покрокова процедура:

Спочатку зніміть сидіння унітазу, щоб полегшити збирання. Злегка змочіть кілька паперових рушників розчином оцту та води (змішайте в тазі однакову кількість води та оцту). Покладіть рушники на сидіння та унітаз так, щоб вони покривали всю поверхню. Збризкайте рушники великою кількістю оцтової води, щоб зробити їх вологішими. Залишіть на годину, щоб оцет створив своє чаклунство! І після цього часу зніміть рушники і протріть все вологою губкою і промийте чистою водою.

Лимонний сік

Лимон відомий своєю очищальною та відбілювальною силою. Завдяки складу лимонної кислоти він ефективний проти стійких плям на унітазі та сидінні. Крім того, він має кілька дезінфекційних властивостей.

Змішайте чашку лимонного соку і кілька крапель ефірної олії на ваш вибір (за бажанням). Перелийте розчин у пляшку з розпилювачем та розпорошіть лимонний сік на сидіння унітазу. Залишіть все на 15 хвилин, а потім промийте чистою водою і протріть чистою сухою тканиною.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для збирання.