Як прати рушники, щоб вони були м’якими та пухнастими: дієва бабусина порада

Необов’язково скуповувати у магазинах різні кондиціонери для білизни

З часом рушники можуть стати грубими та дратувати шкіру. Щоб розв'язати цю проблему, не потрібно використовувати кондиціонер для білизни. Бабусина хитрість з ефективними натуральними інгредієнтами допоможе вам повернути їх м’якість у найкоротші терміни.

Замість витрачати гроші на додаткові мийні засоби, просто використовуйте те, що у більшості з нас є на кухні, пише santeplus. Наприклад, харчова сода — це відмінний відбілювальний засіб і "союзник" м’яких рушників.

Як повернути м’якість випраним рушникам

Цей білий порошок, що очищає, ідеально підходить для того, щоб зберегти їх м’якими і пухнастими якомога довше. Все, що вам потрібно зробити, це розчинити три столові ложки порошку в половині склянки води та додати у відділення для мийних засобів пральної машини.

Якщо ви хочете посилити ефект від цього трюку, бажано перед пранням замочити рушники у розчині води, чотирьох столових ложок оцту та лимонного соку. Оцет не тільки пом’якшить тканину, а й надасть їй насичений колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, як випрати кухонні рушники. Доступний трюк дозволить видалити з них усі мікроби та бактерії.