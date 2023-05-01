Пральній машині прийде кінець: чотири поширені помилки при пранні

Занадто багато речей або літри мийного засобу можуть призвести до несправності побутового приладу

Пральна машина – домашній помічник, який використовується досить часто. Щоб прилад прослужив вам довше, потрібно дотримуватися простих правил експлуатації, наприклад, чистити машинку від плісняви та нальоту.

Зверніть увагу на чотири часті помилки, які допускаються при пранні й шкодять пральній машині. Про це пише Express.

Помилка №1. Переповнений речами барабан

Не варто заповнювати пральну машину до країв брудною білизною, сподіваючись скоротити кількість прань. У такому вигляді одягу буде мало простору і він навіть може не випратися. Можливі навіть пошкодження, розриви й дірки через надмірне тертя. Що ще погано, це шкодить і самому барабану пральної машини.

Помилка №2. Відсутність чищення машини

Пральна машина чистить речі, але сама себе – ні. Регулярне очищення запобігає появі плісняви, вапняного нальоту та неприємних запахів. Також це позбавить ваші речі від бактерій. Рекомендується чистити пральну машину раз на місяць. Це можна зробити різними способами: за допомогою спеціального засобу або саморобної суміші з оцту та харчової соди.

Помилка №3. Без попередньої обробки одягу

Якщо на речах є стійкі плями, спочатку їх потрібно обробити засобом для виведення плям, а вже потім класти одяг у барабан. Це спростить завдання щодо очищення тканини. Особливо якщо йдеться про жирні або масляні забруднення, які лише здатні забруднити інші ділянки речі.

Помилка №4. Занадто багато мийного засобу

Використання занадто великої кількості порошку може спричинити численні проблеми з одягом. Наприклад, на речах може залишитися мильна плівка, яка вбиратиме пил і створюватиме ефект тканини, що вицвіла. Залишки мийних засобів можуть накопичуватися і в пральній машині, що може призвести до плісняви.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно вивертати речі перед пранням. Над цим питанням-дилемою замислювався багато хто, експерти знайшли зрозумілу відповідь.