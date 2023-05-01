Ви робите це неправильно: як зберігати спеції, щоб залишались ароматними надовго

Зробіть це одразу після покупки — і не пошкодуєте

Спеції, будь то суміші приправ для смачних котлет або окремі зірочки бодяну чи палички кориці — теж мають термін придатності. Важливі також умови, в яких вони зберігаються.

Ви колись помічали, що приправа, яку ви висипали з щойно відкритої пачки, дуже відрізняється на смак від тієї, яка була відкрита тиждень-два тому. При неправильному зберіганні спеції втрачають свій смак, колір та аромат. Pixelinform розповідає, як правильно зберігати спеції після покупки.

Умови зберігання

Для прянощів варто підшукати сухе та прохолодне місце. Спеції пересипте у герметичний контейнер або скляну банку з кришкою. Також чим менше повітря у ємності, тим краще зберігаються спеції. Якщо маєте таку можливість, вибирайте для зберігання банку чорного кольору — адже темне скло гірше пропускає світло.

Спеції втратять свій смак і аромат, якщо ви поставите туди, де на них буде прямо світити сонце. Однак є в цьому правилі і виняток: так можна зберігати спеції, якщо ви впевнені, що використаєте їх протягом найближчого тижня.

Термін придатності

Цей показник найбільше залежить від ступеня їхньої свіжості на момент покупки. Чесні виробники пишуть на упаковці дату збору. Спеції зберігаються зазвичай 1-3 роки. Якщо ж ви збирали спеції самостійно, підпишіть маркером дату збору або наклейте стікер.

Слідкуйте за терміном придатності спецій, а старі упаковки та баночки, які ви давно не використовували чи не пам’ятаєте, коли купили — викидайте. Лише свіжі спеції додадуть смаку та аромату вашим стравам. Це стосується і напоїв — одна свіжа зірочка бодяну надасть смачному глінтвейну набагато більше пряного присмаку, ніж ціла пачка протермінованого.