А ви не знали? У майже всіх вікон є режими для різних пір року

Свій будинок можна і потрібно підготувати до літа

Хоча весняна погода в Україні не тішить своїм теплом, літо вже не за горами. У підготовці до прогулянок сонячними вулицями деякі навіть забувають про свій будинок. Але його також можна і потрібно підготувати до літа, наприклад, перевести вікна із зимового "режиму" на літній.

"Телеграф" розповідає, як це зробити.

Що за "режими" у пластикових вікнах?

Режими пластикових вікон це, по суті, ступінь притиску його стулок. На зиму він посилюється, а навесні повертається у вихідне положення, щоб додатково не навантажувати ущільнювачі та продовжити термін служби.

Чи є на моєму вікні ця функція?

Фурнітура переключається за допомогою спеціальних ексцентриків (цапф), розташованих збоку стулки (не на рамі). Якщо на ексцентриках є отвори для шестигранного ключа, зірочки, викрутки або ексцентрик має овальну форму, то даний вид фурнітури, швидше за все, має можливість переведення в літній або зимовий режим.

Нижче наведено фото найпопулярніших видів цапфів. Останнє вікно – не має можливості регулювання.

Як перевести вікно в літній/зимовий режими

Знайдіть цапфи на стулці

Підберіть ключ (зазвичай знадобиться один із наступних інструментів: шестигранний ключ 4 мм, ключ Torx T15 ("зірочка"), ріжковий гайковий ключ 11 мм або пасатижі, плоска викрутка).

Переверніть цапфи. Використовуючи відповідний ключ або вручну переведіть всі ексцентрики в положення з максимальним притиском (якщо переводите в зимовий режим, і відповідно, послабте цапфи для переведення в літній режим) Вони рухаються досить туго, так що крутіть сміливіше, нічого не зламається.

Як перевірити дізнатися чи вийшло у вас

Після регулювання обов’язково перевірте щільність прилягання елементів конструкції. Для цього візьміть аркуш паперу, вставте його між рамою та стулкою, а потім закрийте вікно та спробуйте витягнути. Якщо налаштування виконані правильно, папір вийде насилу або порветься.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим мити вікно, щоб не залишалося розлучення.

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