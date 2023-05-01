Залишіть газети в минулому: чим мити вікна, щоб на склі не було розводів

Для прибирання не потрібні жодні засоби, а лише певна тканина

Головне завдання при митті вікон: не залишити після прибирання розводи на склі. Існують думки, що цього ефекту допоможе досягти газета, але цей метод давно застарів. Краще скористатися сучасною та ефективною альтернативою.

Лайфхаком з чищення вікон без розводів ділиться видання Express. Для нього навіть не знадобиться мийна рідина.

Багато хто миє вікно оцтом, газетами і навіть рідиною для автомобільного скла, проте можна обійтися мінімумом і досягти ідеального блиску поверхні. Замість газет використовуйте серветку з мікрофібри.

Просто протирайте вікна цією губкою, не пропускаючи ані сантиметра. Зазвичай для такого волокна не потрібне використання додаткового продукту або спрею, додайте на тканину лише кілька крапель звичайної води.

Крім того, перед миттям вікна спочатку очистіть рами, щоб потім брудна вода не капала на чисте скло. Не варто очищати скло під прямим сонячним промінням, так можуть залишитися непривабливі плями.

Раніше "Телеграф" ділився ефективним лайфхаком проти пилу в будинку. Один незвичайний китайський метод полегшить прибирання.