Це вино не можна пити: простий спосіб перевірити, чи не зіпсувався ваш напій

Зіпсоване вино пити небезпечно

Фраза про те, що вино з часом стає кращим, набуває іншого значення, коли йдеться про відкорковану пляшку. Вино в закритій посудині може старіти (і покращуватися) десятиліттями, але напій починає швидко втрачати смак після контакту з повітрям. Найкращий смак у вина саме того вечора, коли відкрили пляшку.

Якщо після вечірки у вас залишилося недопите вино, вам корисно знати спосіб перевірки, чи не зіпсувався напій.

Як пише Eatthis, кисень — ворог гарного вина. Окислення різко змінить смакові характеристики напою. Якщо пляшку буде відкрито довше ночі, це негативно позначиться на вині.

Більшість червоних і білих вин може зберігатися в холодильнику від двох до п’яти днів, перш ніж вони почнуть псуватися. "Зіпсуватися" в такій ситуації означає, що молекули кисню перетворили вино на оцет. Пити його небезпечно.

Найпростіший спосіб дізнатися, чи досягло ваше вино цієї стадії — використовувати свої почуття. Якщо воно пахне або має смак оцту, швидше за все, точку неповернення вже пройдено. Коричнуватий відтінок і бульбашки в не ігристому вині також можуть бути ознаками псування. Як тільки ви помітите ці ознаки, настав час вилити пляшку в каналізацію і відкоркувати нову.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відкрити вино без штопора.