Рус

Це вино не можна пити: простий спосіб перевірити, чи не зіпсувався ваш напій

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Час не йде на користь відкритому вину
Час не йде на користь відкритому вину. Фото pexels.com

Зіпсоване вино пити небезпечно

Фраза про те, що вино з часом стає кращим, набуває іншого значення, коли йдеться про відкорковану пляшку. Вино в закритій посудині може старіти (і покращуватися) десятиліттями, але напій починає швидко втрачати смак після контакту з повітрям. Найкращий смак у вина саме того вечора, коли відкрили пляшку.

Якщо після вечірки у вас залишилося недопите вино, вам корисно знати спосіб перевірки, чи не зіпсувався напій.

Як пише Eatthis, кисень — ворог гарного вина. Окислення різко змінить смакові характеристики напою. Якщо пляшку буде відкрито довше ночі, це негативно позначиться на вині.

Більшість червоних і білих вин може зберігатися в холодильнику від двох до п’яти днів, перш ніж вони почнуть псуватися. "Зіпсуватися" в такій ситуації означає, що молекули кисню перетворили вино на оцет. Пити його небезпечно.

Найпростіший спосіб дізнатися, чи досягло ваше вино цієї стадії — використовувати свої почуття. Якщо воно пахне або має смак оцту, швидше за все, точку неповернення вже пройдено. Коричнуватий відтінок і бульбашки в не ігристому вині також можуть бути ознаками псування. Як тільки ви помітите ці ознаки, настав час вилити пляшку в каналізацію і відкоркувати нову.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відкрити вино без штопора.

Теги:
#Вино #Лайфхак