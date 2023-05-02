Буде як нова: бабусині хитрості, як відбілити ванну без відбілювача

Вам не потрібно використовувати хімічні засоби для чищення

Згодом на ванні можуть з’явитися непривабливі плями, і навіть попри регулярне чищення, вони все одно можуть зберігатися. Щоб видалити бруд у вашій ванні і повернути їй "колишню славу", деякі натуральні продукти просто незамінні.

Деякі бабусині хитрощі ефективно видаляють бруд, сліди вапняку у ванні та неприємні запахи, пише santeplus. До вашої уваги 2 натуральні засоби, які можуть очистити ванну до блиску і поборють жовті плями, викликані вапняком.

Як позбутися плям на ванні

Харчова сода

Харчова сода ретельно очищає поверхні та видаляє стійкі плями. Щоб очистити ванну все, що потрібно зробити, це змішати харчову соду з невеликою кількістю води, щоб отримати пасту. Потім занурте губку в цю пасту і протріть всі поверхні ванни. Залиште діяти протягом 10 хвилин, а потім промийте ванну водою і висушіть сухою ганчіркою.

Оцет

Оцет ідеально підходить для миття ванни. Він замінює звичайні мийні засоби та усуває стійкі жовті плями. Щоб використати його, вам потрібно змішати оцет з невеликою кількістю води, а потім налити суміш у пляшку з розпилювачем. Струсіть пляшку, а потім розпорошіть засіб для чищення на всі поверхні вашої ванни. Залишіть розчин діяти протягом 10 хвилин, потім протріть ганчіркою та почистьте плями. Після змийте теплою водою і витріть ванну насухо.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити унітаз до блиску. Пропонуємо використовувати бюджетний спосіб із горілкою.