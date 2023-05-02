Буде як нова: бабусині хитрості, як відбілити ванну без відбілювача
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Вам не потрібно використовувати хімічні засоби для чищення
Згодом на ванні можуть з’явитися непривабливі плями, і навіть попри регулярне чищення, вони все одно можуть зберігатися. Щоб видалити бруд у вашій ванні і повернути їй "колишню славу", деякі натуральні продукти просто незамінні.
Деякі бабусині хитрощі ефективно видаляють бруд, сліди вапняку у ванні та неприємні запахи, пише santeplus. До вашої уваги 2 натуральні засоби, які можуть очистити ванну до блиску і поборють жовті плями, викликані вапняком.
Як позбутися плям на ванні
- Харчова сода
Харчова сода ретельно очищає поверхні та видаляє стійкі плями. Щоб очистити ванну все, що потрібно зробити, це змішати харчову соду з невеликою кількістю води, щоб отримати пасту. Потім занурте губку в цю пасту і протріть всі поверхні ванни. Залиште діяти протягом 10 хвилин, а потім промийте ванну водою і висушіть сухою ганчіркою.
- Оцет
Оцет ідеально підходить для миття ванни. Він замінює звичайні мийні засоби та усуває стійкі жовті плями. Щоб використати його, вам потрібно змішати оцет з невеликою кількістю води, а потім налити суміш у пляшку з розпилювачем. Струсіть пляшку, а потім розпорошіть засіб для чищення на всі поверхні вашої ванни. Залишіть розчин діяти протягом 10 хвилин, потім протріть ганчіркою та почистьте плями. Після змийте теплою водою і витріть ванну насухо.
Раніше "Телеграф" писав, як почистити унітаз до блиску. Пропонуємо використовувати бюджетний спосіб із горілкою.