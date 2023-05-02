Двоетапне очищення вб’є всі мікроби: чим протерти стільниці на кухні

Для прибирання не потрібні дорогі хімічні засоби

Не варто протирати стільниці на вашій кухні тією ж губкою, якою ви миєте посуд, адже вона є ще тим розсадником бактерій. Натомість скористайтеся екологічною альтернативою, яка уб’є всіх мікробів на поверхні, що забезпечить гігієну під час їди.

Для очищення стільниці знадобиться столовий оцет і перекис водню. Дієвим лайфхаком ділиться Howstuffworks.

Два вищевказані інгредієнти вбивають усі бактерії, а разом працюють ще ефективніше. Тільки не варто змішувати компоненти перед дезінфекцією.

Як очистити стільницю за допомогою оцту та перекису водню?

Налийте перекис водню (3-відсоткової концентрації) в темну пляшку з розпилювачем. Світло зіпсує рідину, тому ємність не повинна бути прозорою.

Наповніть інший розпилювач оцтом.

Вимийте стільницю водою з милом, як завжди.

Тепер збризкайте поверхню оцтом і відразу ж обробіть перекисом.

Змивати нічого не треба. Запах оцту зникне сам по собі за кілька хвилин.

Зазначимо, що не можна змішувати оцет та перекис водню в одному розпилювачі. Оцет перетворить аптечний засіб на чисту воду, перш ніж він виконає свою роботу. При окремому використанні цей очищувальний дует видалить мікроби і залишить ваші стільниці чистими, продезінфікованими і готовими до всього.

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