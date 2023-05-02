Прибере будь-який липкий слід: рецепт саморобного миючого засобу

Змішайте 3 компоненти й у вас вийде універсальний чистячий засіб

У побуті іноді доводиться мати справу з липкими слідами – від скотчу на поверхні, залишками від етикетки та ін. Щоб вивести такий тип забруднень, доводиться докласти деяких зусиль. Але позбутися липких слідів можна за допомогою саморобної суміші натуральних інгредієнтів.

Рецептом чудо-засобу поділилася експерт із господарювання Джилл Ністул.

Рідина від липких плям складається із 3 інгредієнтів, кожен з яких відіграє важливу роль у руйнуванні липкої маси та стійких забруднень.

Склад засобу від липких плям

Кокосова олія. Вона багата жирами, напрочуд ефективно видаляє липкі забруднення, навіть такі стійкі, як залишки клею та сік.

Вона багата жирами, напрочуд ефективно видаляє липкі забруднення, навіть такі стійкі, як залишки клею та сік. Ефірна олія лимона — потужний засіб, що знежирює. Надає цій суміші свіжого аромату.

— потужний засіб, що знежирює. Надає цій суміші свіжого аромату. Харчова сода. Додає абразивний елемент, що допомагає відтерти бруд, що відшаровується.

Як зробити засіб від липких слідів

Додайте рівні частини харчової соди та кокосової олії та кілька крапель ефірної олії лимона в невелику миску, потім перемішайте.

Для одноразового використання: використовуйте 1 столову ложку харчової соди, 1 столову ложку кокосової олії та 1 краплю лимонної олії.

використовуйте 1 столову ложку харчової соди, 1 столову ложку кокосової олії та 1 краплю лимонної олії. Для декількох застосувань: використовуйте по 1/3 склянки харчової соди та кокосової олії та 10 крапель лимонної олії.

Щоб усунути липкий слід, нанесіть суміш на поверхню. Залишіть на 15 хвилин, щоб вона подіяла. Зітріть суміш із поверхні за допомогою металевої мочалки або жорсткої тканини.

Цей засіб можна використовувати для видалення клею, залишків скотчу, забруднень на шкірі, слідів олівців на стінах, соку дерев, залишків шпалер, пташиного посліду, крапель воску.

Не використовуйте цю суміш на шкірі, замші, шовку, необробленому дереві та камені. Якщо ви турбуєтеся про плями або пошкодження, спочатку перевірте суміш, нанісши її на непомітне місце.

Раніше "Телеграф" писав, як за допомогою клею видалити жир та нагар на посуді.