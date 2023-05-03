Від плям не залишиться сліду: чим випрати білу скатертину

Цей лайфхак допоможе повернути білість навіть дуже старої скатертини

Білу скатертину через непрактичність не часто побачиш у щоденному використанні. Але з особливих приводів, на свята, стіл часто застилають саме білою скатертиною. З часом цей аксесуар втрачає свій вигляд, жовтіє. А після застілля, хоч би якими акуратними були люди за столом, хоч кілька плям на скатертині залишиться.

Простий порошок, яким би добрим він не був, не поверне тканині колишній вигляд. Якщо ваша скатертина втратила білий колір, спробуйте замочити її в спеціальному розчині.

Вам знадобиться:

порошок — ½ склянки,

соняшникова олія — 2 ст. л.,

відбілювач — 2 ст. л.,

оцет 9% — 2 ст. л.

Усі компоненти змішайте в тазі із 10 літрами окропу. В отриманому розчині залиште скатертину відмокати всю ніч. Вранці вам потрібно буде перекласти скатертину в пральну машинку і запустити її.

Всі забруднення та плями зникнуть, а скатертина знову матиме показний вигляд.

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