Чим вимити силіконовий чохол на телефон: доступний кожному засіб

Аксесуари для телефонів потребують регулярного очищення

Для захисту смартфона від пошкоджень та зовнішніх впливів власники гаджетів використовують силіконові чохли. Вони виконують свою функцію та не приховують зовнішній вигляд пристроїв.

Істотним недоліком аксесуара є те, що він швидко накопичує забруднення та згодом жовтіє під впливом сонця. Якщо те саме сталося з вашим чохлом для телефону, не поспішайте його міняти. Підручні засоби допоможуть очистити його, після чого аксесуар ще послужить вам.

Вам знадобляться засоби, які є в кожному будинку – зубна паста, рідке мило, сода та оцет. Для зручності виконуйте процедуру в раковині або тазі. Покладіть чохол, видавіть на нього зубну пасту, рідке мило (приблизно два натискання дозатора), посипте 2 ст. ложками соди й полийте оцтом, щоб розпочалася реакція. Залийте все це водою і залиште відмокати 5 хвилин. Згодом промийте чохол під проточною водою і висушіть.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити від пилу комп’ютер чи ноутбук.