Навіщо класти чорний одяг у солону воду перед пранням: хитрість, яка врятує ваші речі

Ця звичка дозволить вам якомога довше зберігати свій чорний одяг у первозданному вигляді.

Чорний одяг може швидко потьмяніти після кількох прань. Тому для їх підтримки потрібний спеціальний догляд. Раніше ми також розповідали, як правильно прати чорні джинси.

Як зазначає портал santeplus, проста хитрість із сіллю дозволить зберегти відтінок вашого чорного одягу. Це просто, економічно і, перш за все, ефективно, якщо ви знаєте, як його використовувати.

Як зберегти колір чорного одягу за допомогою солі

Щоб використати цей трюк, вам знадобиться:

100 г солі

1 склянка оцту

таз із водою

Змішайте інгредієнти в тазі з водою і замочіть у ньому свій чорний одяг. Залишіть препарат діяти на кілька хвилин: він закріпить чорний колір на речах. Сіль є ідеальним інгредієнтом для збереження чорного кольору, тому що вона фіксує колір і запобігає розтіканню пігментів, що фарбують. А у поєднанні з оцтом сіль працює ще ефективніше.

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