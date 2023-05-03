Павуки бояться двох цих запахів: які натуральні засоби відлякають від будинку комах

У приватних будинках павуки можуть стати справжньою проблемою, але проти комах є два дієві методи

Павуки можуть заповзати у житла через щілини у вікнах та дверях, вентиляційні отвори. Якщо це не отруйні види, то вони не несуть небезпеки, проте доставляють дискомфорт і "завойовують" ваші квадрати своїм павутинням.

Проти павуків у будинку є два дієві способи, для яких використовуються лише натуральні інгредієнти. Про лайфхаки розповідає The Sun.

Так, не поспішайте до магазину за хімічними сумішами проти небажаних комах у будинку. Існують більш екологічні, але не менш ефективні вирішення проблеми з павуками. Ці неприємні гості бояться деяких запахів, "відлякувачі" легко зробити своїми руками.

Перше, що ненавидять павуки, запах цитрусових. Простий розчин цитрусових та води запобігатиме появі комах у ваших кімнатах. Візьміть свіжий сік з одного лимона, перелийте вміст в пульверизатор і долийте води з-під крана. Рясно розпиліть розчин у місцях, схильних до нападу павуків, також можете протерти шкіркою цитрусу підвіконня для стовідсоткового відлякування небажаних гостей у будинку. До речі, розчин не токсичний, тож не бійтеся за своїх домашніх вихованців. Крім того, подібну функцію відлякування виконають поліролі для меблів і засоби для чищення з цитрусовим ароматом, сміливо користуйтеся ними у великих кількостях.

Другий аромат проти павуків – м’ятний. Нанесіть по всьому житлу ефірну олію м’яти перцевої. Використовуйте у чистому вигляді у щілинах або змішайте двадцять крапель з водою, щоб розпорошити навколо підвіконь, плінтусів, вентиляційних отворів та на текстиль, включаючи підковдри, подушки, рушники й штори. Регулярно наносьте розчин повторно, щоб підтримувати аромат.

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