Обробна дошка – рай для бактерій: чим її натерти, щоб очистити та прибрати неприємні запахи

Дотримуйтесь гігієни приготування їжі та регулярно очищайте поверхню, на якій ріжете продукти

Кухня – сприятливе середовище для розмноження бактерій. Найбільше мікробів ви знайдете в губці для миття посуду, але також вони можуть розселитися на обробній дошці. Тому важливо ретельно очищати поверхню, де ви звикли нарізати продукти.

Щоб очистити дошку для нарізання, скористайтесь ефективними та недорогими підручними засобами. Дієвими лайфхаками ділиться howstuffworks.com.

Насамперед, намагайтеся робити так, щоб дошка завжди була сухою, так ви мінімізуєте ризики розвитку бактерій. Щоб тримати обробну дошку у чистоті, зверніть увагу на ці прості способи:

Помийте дошку гарячою водою з милом, потім ретельно промийте та висушіть. Не занурюйте дерев’яну дошку у воду, якщо вона вбере воду, то може тріснути при висиханні.

Продезінфікуйте дошку, протерши її концентрованим оцтом. Це чудова альтернатива хімічним засобам.

Налийте 3-відсотковий перекис водню на паперовий рушник і протріть дошку. До речі, можете зробити це після очищення оцтом.

Налийте на дошку слабкий розчин відбілювача. Залишіть на кілька хвилин, промийте. Або дайте дошці висохнути на повітрі, або висушіть паперовими рушниками. Як альтернатива підійде слабкий розчин оцту.

Нерідко на кухні виникають неприємні запахи, подібна проблема може стосуватися і дошки для нарізання. Щоб видалити сильні запахи з дошки, спробуйте наступне:

Натріть дошку сіллю або харчовою содою. Залишіть на кілька хвилин, промийте. Посипте сіллю дошку, а потім натріть половинкою свіжого цитрусу (на вибір) по всій дошці. Вимийте дошку гарячою мильною водою. Розпорошіть нерозведений оцет на дошку, ретельно промийте.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним корисним лайфхаком для прибирання кухні. Всього за два кроки ви очистите та продезінфікуєте стільниці.