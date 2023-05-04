Білизна не "задихатиметься": найпростіший спосіб позбутися смороду в шафі

Використовуйте прості засоби й у вашій шафі не буде запаху затхлості

Білизна в шафі через деякий час без використання починає випромінювати неприємний затхлий запах. Причин цьому кілька — недостатнє провітрювання, у шафу поклали не до кінця висушені або погано виполоскані від порошку речі. Щоб розв'язати цю проблему, не завжди потрібно прати білизну наново. Позбутися неприємного запаху можна простішим способом.

Завжди стежте за тим, як складені ваші речі. Полиці та ящики не повинні бути набиті під зав’язку. Залишайте відстань між стосами білизни, щоб не перешкоджати провітрюванню.

А ось щоб при відкриванні шафи ви завжди відчували приємний аромат — поставте всередину ємність із сіллю, в яку попередньо капніть 10 крапель вашої улюбленої ефірної олії. У міру слабшання запаху оновлюйте суміш. Замість солі можна використовувати соду. У шафі також можна розмістити ємність з меленою кавою та корицею.

Ще один доступний метод ароматизувати білизну у шафі – покласти між речами шматочок мила.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести "старечий" запах у квартирі.