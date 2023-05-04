Як швидко відремонтувати сковороду з антипригарним покриттям, не пошкодивши її: простий лайфхак

Усього за кілька хвилин ви можете дати своїй сковороді з антипригарним покриттям друге життя

Хоча сковороди з антипригарним покриттям дуже зручні для повсякденного приготування їжі, з часом і зношуванням вони, на жаль, схильні до подряпин. Нема потреби одразу викидати такий посуд і купувати йому заміну, адже є просте розв'язання цієї проблеми.

Попри всі запобіжні заходи, які ви вживаєте, рано чи пізно ваша сковорода з антипригарним покриттям подряпається і зіпсується, пише santeplus. Однак, застосовуючи правильні інгредієнти, що очищають, ви завжди можете врятувати положення.

Як відремонтувати подряпану сковороду з антипригарним покриттям

Для початку поставте сковороду на плиту та наповніть її наступними інгредієнтами: чашка води, дві столові ложки харчової соди та пів склянки оцту. Нагрійте розчин, поки він не почне кипіти, і залиште на 10 хвилин. Потім вилийте все в раковину та вимийте посуд, як завжди, теплою водою, рідиною для миття посуду та протріть м’якою губкою. Важливо використовувати теплу воду, щоб зберегти частину тепла на поверхні каструлі.

Як тільки сковорода стане чистою, сухою і ще трохи теплою, почніть втирати олію в область антипригарного покриття. Ви можете зробити це чистою ганчіркою чи голими руками, залежно від глибини посуду. Цей крок має вирішальне значення для запобігання прилипання каструлі в майбутньому.

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