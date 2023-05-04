Як не можна мити вікна: названо п’ять поширених помилок

Щоб результат прибирання радував, варто дотримуватися кількох простих правил

У кожного є свій спосіб миття вікон: хтось використовуєте бабусин метод із газетою, а інші купують спеціальні розчини та губки в магазині. Однак результату не буде, якщо під час прибирання ви припуститеся кількох помилок.

Вікна рекомендується мити пару разів на рік, але частіше, якщо ви живете поряд з трасою або морем. При цьому важливо не допускати п’ять поширених помилок, повідомляє Express.

Як не можна мити вікна

По-перше, не варто одягати прикраси на руки. Під час чищення ті ж браслети чи каблучки можуть подряпати скло.

По-друге, не розпорошуйте засіб для чищення прямо на бруд і пил. Ви отримаєте лише те, що бруд розмажеться навколо, створивши більше безладдя.

По-третє, не використовуйте брудну ганчірку, це лише посилить проблему. Брати раніше використану тканину для миття вікон також не варто. Вам потрібна чиста серветка з мікрофібри або губка для вікон, щоб позбавитися розводів. Якщо тканина забрудниться у процесі – змінюйте її.

Четверта помилка – наносити засоби на основі аміаку або хімічних продуктів для термічного очищення як усередині, так і зовні вікон. Є ризик пошкодження віконних плівок.

І остання помилка, досить часта, це миття вікна у ясний день. Краще вибирайте для прибирання похмуру погоду, оскільки сонце може дуже швидко висушити скло, додавши розводів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що майже всі вікна мають особливі режими для різних пір року. Це важливо знати, щоб підготувати своє житло до літа.