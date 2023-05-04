Як зробити тертку для продуктів своїми руками: корисний лайфхак

Змайструвати тертку можна за 5 хвилин навіть у похідних умовах

До незамінних помічників під час приготування їжі входить тертка. Цей звичний кухонний предмет значно полегшує процес приготування їжі. Але тертка — не предмет першої необхідності, і тому її явно не кладуть у рюкзак, коли збираються у похід. Та й на дачній кухні тертку не завжди знайдеш.

Але цей предмет можна самостійно зробити за лічені хвилини навіть у диких умовах. Для виготовлення терки потрібні бляшана банка та ніж.

Ножем зробіть отвори у банці. На боковині маленької банки проробіть кілька рядів отворів по горизонталі та вертикалі. Натерті продукти надходитимуть усередину банки, що дуже зручно.

Якщо ж у вас низька банка, проробіть отвори на дні. Протикайте жерсть ножем по колу, рухаючись від краю до центру.

Консервна банка легко перетворюється на тертку

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою пластикової пляшки можна вдало організувати простір у холодильнику.