Як зробити тертку для продуктів своїми руками: корисний лайфхак
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Змайструвати тертку можна за 5 хвилин навіть у похідних умовах
До незамінних помічників під час приготування їжі входить тертка. Цей звичний кухонний предмет значно полегшує процес приготування їжі. Але тертка — не предмет першої необхідності, і тому її явно не кладуть у рюкзак, коли збираються у похід. Та й на дачній кухні тертку не завжди знайдеш.
Але цей предмет можна самостійно зробити за лічені хвилини навіть у диких умовах. Для виготовлення терки потрібні бляшана банка та ніж.
Ножем зробіть отвори у банці. На боковині маленької банки проробіть кілька рядів отворів по горизонталі та вертикалі. Натерті продукти надходитимуть усередину банки, що дуже зручно.
Якщо ж у вас низька банка, проробіть отвори на дні. Протикайте жерсть ножем по колу, рухаючись від краю до центру.
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