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Як зробити тертку для продуктів своїми руками: корисний лайфхак

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Впорається кожен
Впорається кожен. Фото freepik.com

Змайструвати тертку можна за 5 хвилин навіть у похідних умовах

До незамінних помічників під час приготування їжі входить тертка. Цей звичний кухонний предмет значно полегшує процес приготування їжі. Але тертка — не предмет першої необхідності, і тому її явно не кладуть у рюкзак, коли збираються у похід. Та й на дачній кухні тертку не завжди знайдеш.

Але цей предмет можна самостійно зробити за лічені хвилини навіть у диких умовах. Для виготовлення терки потрібні бляшана банка та ніж.

Ножем зробіть отвори у банці. На боковині маленької банки проробіть кілька рядів отворів по горизонталі та вертикалі. Натерті продукти надходитимуть усередину банки, що дуже зручно.

Якщо ж у вас низька банка, проробіть отвори на дні. Протикайте жерсть ножем по колу, рухаючись від краю до центру.

Терка з консервної банки лайфхак
Консервна банка легко перетворюється на тертку

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