Чим відмити руки після чищення молодої картоплі: "бабусині" засоби

Приготування їжі може звести нанівець зусилля виглядати красиво

Молода картопля — смачний і корисний овоч, з якого можна приготувати масу смачних страв. Але є у неї й недолік — після чищення на шкірі рук залишаються такі сліди, що манікюр не рятує ситуацію.

Щоб не довелося відмивати руки від молодої картоплі, потрібно дотримуватися запобіжних заходів під час чищення.

Як почистити картоплю, щоб руки не почорніли

Найпростіше одягнути медичні рукавички;

До і під час процесу очищення змочуйте руки невеликою кількістю оцту і вони не почорніють;

Чищення картоплі під проточною водою також захистить вас від забруднення.

Але якщо ви з якоїсь причини ви не скористалися однією з цих порад і шкіра на руках після картоплі стала темною, допоможуть "бабусині засоби".

Чим відмити руки від молодої картоплі

Одним із найпоширеніших способів відмити руки від молодої картоплі є лимонний сік. Для цього потрібно розрізати лимон та однією з половинок протерти плями на шкірі. Замінити лимонний сік можна оцтовою кислотою.

Ще один засіб – паста з помідорів. Натріть стиглий помідор на тертці. В отриманому пюре на 15 хвилин "замочіть" руки. Потім добре помийте їх із милом теплою водою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом молодої картоплі у карамелі.