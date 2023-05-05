Як очистити брудний унітаз за допомогою борошна: незвичайний засіб, який вражає результатом

Підручні засоби справляються з брудом краще за різну хімію

Під час прибирання туалети вимагають особливої уваги, а оскільки звичайні засоби для чищення часто вважаються занадто абразивними і шкідливими для навколишнього середовища, їх краще замінити на щось більш екологічне. На щастя, є багато натуральних рецептів, щоб зробити ефективний і недорогий засіб для чищення з підручних продуктів.

Деякі натуральні інгредієнти, такі як борошно та лимонна кислота, дуже ефективні для очищення туалетів та видалення накипу, пише santeplus. Як працює такий засіб – читайте далі.

Як очистити брудний унітаз борошном

Щоб ваші туалети були бездоганними, вам потрібно змішати борошно та лимонну кислоту. Для цього спочатку змийте унітаз, щоб стінки зволожилися, а потім рясно посипте краю борошном. Це потрібно для того, щоб "заморозити" лимонну кислоту, яка буде додана далі. Борошно не допустить, щоб кислота швидко осідала, щоб очищення було ефективнішим.

У пульверизатор змішайте 3 столові ложки лимонної кислоти з літром води. Розпиліть цей розчин на стінки унітазу на борошно. Залишіть засіб діяти на ніч, а наступного дня промийте унітаз, щоб змити борошно.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для збирання.