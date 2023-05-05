Потрібен один простий інгредієнт: хитрість, яка очистить пожовклі емальовані каструлі

Ваш емальований посуд поверне свій блиск у рекордно короткі терміни.

Щоб кухонне начиння завжди було в хорошому стані, його необхідно регулярно чистити. Емальовані каструлі, сковороди або інший посуд з роками можуть пожовтіти і втратити свій блиск. Щоб розв'язати цю проблему, вам не потрібно замінювати їх, але ви можете використовувати цей простий інгредієнт, щоб подолати цю незручність.

Щоб ретельно очистити емальовані каструлі, що пожовкли, можна використовувати таблетку для посудомийної машини, пише santeplus. Цей простий інгредієнт з легкістю відбілить пожовклий посуд.

Як відновити білизну пожовклої емальованої каструлі

Нагрійте гарячу воду в пожовклому кухонному начинні і киньте в неї таблетку для посудомийної машини.

Доведіть до кипіння і варіть п’ятнадцять хвилин на маленькому вогні.

Після злийте гарячу воду, протріть все губкою і промийте каструлю чистою водою, щоб ще раз очистити її від бруду.

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