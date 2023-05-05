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Повісити чи скласти? Найкращий спосіб зберігати одяг у шафі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Правильне зберігання
Правильне зберігання. Фото telegraf.com.ua

Вирішіть, які предмети одягу краще зберігати на вішалках, а які краще прибрати на полицю

Незалежно від того, чи ви купили нову пару джинсів, оновили гардероб по сезону або закінчили прання, завжди виникатиме одне питання: складати одяг на полицю шафи, або вішати.

Відповідь залежатиме від того, скільки місця у вас у шафах та комодах і з якої тканини виготовлена річ, пише marthastewart.

Який одяг треба завжди вішати

  • все, що пошито з тонких тканин
  • одяг із льону
  • штани (джинси вішати не обов’язково)
  • блузки
  • куртки
  • сукні (виняток — важкі сукні-светри, які краще зберігати складеними).

Речі, які потрібно завжди складати

  • светри
  • спортивний одяг
  • шорти

Речі, які можна зберігати на вішалці, або у складеному вигляді

  • футболки
  • джинси
  • шарфи

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися непотрібних речей та навести ідеальний порядок у шафі.

Теги:
#Шафа #Лайфхак #Одяг