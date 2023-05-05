Повісити чи скласти? Найкращий спосіб зберігати одяг у шафі
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Вирішіть, які предмети одягу краще зберігати на вішалках, а які краще прибрати на полицю
Незалежно від того, чи ви купили нову пару джинсів, оновили гардероб по сезону або закінчили прання, завжди виникатиме одне питання: складати одяг на полицю шафи, або вішати.
Відповідь залежатиме від того, скільки місця у вас у шафах та комодах і з якої тканини виготовлена річ, пише marthastewart.
Який одяг треба завжди вішати
- все, що пошито з тонких тканин
- одяг із льону
- штани (джинси вішати не обов’язково)
- блузки
- куртки
- сукні (виняток — важкі сукні-светри, які краще зберігати складеними).
Речі, які потрібно завжди складати
- светри
- спортивний одяг
- шорти
Речі, які можна зберігати на вішалці, або у складеному вигляді
- футболки
- джинси
- шарфи
Раніше "Телеграф" писав, як позбутися непотрібних речей та навести ідеальний порядок у шафі.