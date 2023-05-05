Повісити чи скласти? Найкращий спосіб зберігати одяг у шафі

Вирішіть, які предмети одягу краще зберігати на вішалках, а які краще прибрати на полицю

Незалежно від того, чи ви купили нову пару джинсів, оновили гардероб по сезону або закінчили прання, завжди виникатиме одне питання: складати одяг на полицю шафи, або вішати.

Відповідь залежатиме від того, скільки місця у вас у шафах та комодах і з якої тканини виготовлена річ, пише marthastewart.

Який одяг треба завжди вішати

все, що пошито з тонких тканин

одяг із льону

штани (джинси вішати не обов’язково)

блузки

куртки

сукні (виняток — важкі сукні-светри, які краще зберігати складеними).

Речі, які потрібно завжди складати

светри

спортивний одяг

шорти

Речі, які можна зберігати на вішалці, або у складеному вигляді

футболки

джинси

шарфи

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися непотрібних речей та навести ідеальний порядок у шафі.