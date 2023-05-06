Як і чим чистити віник: мало хто про це знає

Регулярне чищення віника гарантує, що ви збиратимете бруд і сміття, а не розноситиме по дому

Коли справа доходить до швидкого прибирання пилу та бруду з підлоги, перше, що ви, ймовірно, берете до рук, це віник. Набагато простіше щодня підмітати, ніж возитися з пилососом, особливо якщо потрібно зібрати крихти після обіду або невелику грудку шерсті свійських тварин.

Як і пилосос, віник забруднюється сміттям, яке він збирає. І щоб під час прибирання він не залишав бруд на підлозі, коли ви підмітаєте, важливо регулярно ретельно чистити віник та совок.

Як часто потрібно чистити віник

Віник потребує очищення не рідше одного разу на місяць або частіше, залежно від того, як часто ви ним користуєтеся і яке сміття збираєте.

Для чищення віника вам знадобляться:

Рукавички

Відро

Засіб для миття посуду

Щітка

Рушник із мікрофібри

Як почистити віник

Включивши цю процедуру до свого щомісячного порядку прибирання, ви позбавите свій будинок від бактерій і продовжите термін служби вашого віника.

Надягніть рукавички, руками видаліть з віника будь-яке вільне сміття.

Наповніть цебро теплою водою і додайте кілька крапель засобу для миття посуду.

Занурте щетину віника в мильну воду і збовтайте її.

Використовуйте щітку, щоб акуратно очистити щетину. Рухайтеся зверху донизу.

Промийте щетинки чистою водою, щоб видалити залишки мила чи бруду.

Протріть ручку рушником із мікрофібри та теплою мильною водою.

Струсіть віник, щоб видалити зайву воду.

Повісьте віник догори ногами, щоб він повністю висох.

Не повертайте чистий віник у брудний совок — його теж потрібно очищати.

Використовуйте щітку, щоб видалити сміття, що залишилося, з совка. Наповніть цебро теплою водою і додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Занурить совок у мильну воду.

Використовуючи щітку або тканину з мікрофібри, протріть внутрішню частину совка. Ретельно промийте його чистою водою, щоб видалити залишки мила або бруду. Ретельно висушіть совок чистою тканиною з мікрофібри.

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