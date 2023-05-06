З ванни більше не буде смердіти: простий засіб від неприємних запахів

Цей лайфхак позбавить вас поширеної проблеми

Скільки не наводь чистоту у ванній, все враження може зіпсувати неприємний запах зі зливу. Сморід може виникнути навіть у тому випадку, коли в трубах прочистили засмічення. Найчастіше це відбувається через плісняву, стічні гази, або коли пересихає водяна пробка в сифоні.

У такому разі не потрібно засипати в злив засоби для прочищення труб. Можна обійтись без хімії.

Потрібно промити злив дуже гарячою водою. Важливо прочистити каналізаційну решітку. Це можна зробити старою зубною щіткою.

Потім змішайте соду та оцет у співвідношенні 1:1 та вилийте суміш у стік. Дайте їй подіяти протягом 2 хвилин. Знову промийте стік гарячою водою. За бажанням додайте пральний порошок.

Якщо труби у ванній не пластикові, замість гарячої води можна використовувати окріп.

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