Домашні засоби від комарів і мух, які не вимагають великих витрат: топ-5 народних способів

Захистити оселю від комарів допоможе спирт, але не звичайний

Коли настає тепло, стає актуальною проблема захисту від комах, особливо від настирливих мух. Замість того, щоб відразу купувати дорогі репеленти та спреї, які містять велику кількість хімічних речовин, можна легко приготувати ефективні засоби від комах самостійно, використовуючи доступні та недорогі продукти з найближчої аптеки.

На допомогу можуть прийти бюджетні засоби, такі як камфорний спирт, лавровий лист, ефірні олії та навіть гігієнічна прокладка. Про це пише cpykami.

Як захиститися від комах у домі та на вулиці

Застосування камфорного спирту допоможе захистити дім від комарів. Чистий камфорний спирт можна використовувати для обробки вікон та дверей. Для цього слід трохи підігріти засіб, нанести на ватний диск і ретельно обробити поверхні. Захисний ефект від комах зберігатиметься протягом кількох годин. Інший спосіб використання камфорного спирту полягає в тому, щоб додати 2-3 столові ложки камфорного спирту в склянку гарячої води. Потім перелийте отриманий розчин у пляшку з розпилювачем та використовуйте його для обробки дверей, вікон та штор. Лавровий лист — відмінна природна альтернатива фумігатору, тому що його аромат відлякує комах. Для використання необхідно підпалити лавровий лист, який допоможе позбавитися настирливих комах. Мухи та комарі не можуть виносити запахи ефірних олій гвоздики та лаванди. Щоб створити засіб для захисту від комах, достатньо додати невелику кількість однієї з цих олій на гігієнічну прокладку. Потім просто прикріпіть прокладку над ліжком або диваном, щоб комахи не наближалися до вас. Крім того, ці олії мають заспокійливий ефект і допомагають заснути швидше. Щоб уникнути укусів комах під час прогулянок або перебування на дачі, можна використовувати крем з олією лаванди або гвоздики. Для приготування такого крему потрібно змішати столову ложку зволожуючого крему з чайною ложкою ефірної олії. Для дитячої шкіри можна створити аналогічний засіб, додавши трохи ваніліну в дитячий зволожуючий крем.

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