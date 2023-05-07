Шкідливі звички, які "вбивають" батарею будь-якого смартфона

Продовжити життя акумулятора легко, якщо знати деякі правила

Щоб не витрачати свій дорогоцінний час, багато хто з нас використовує свій телефон під час зарядки. Також деякі вважають, що якщо залишити свій смартфон із підключеним зарядним пристроєм на ніч, то він зарядиться більш ефективно, ніж зазвичай.

Всі перелічені вище дії ведуть до деградації акумулятора пристрою. Про небезпеку цих та інших звичайних телефонних практик пише itechua.

Що не можна робити з телефоном

Нічна зарядка не рекомендується, якщо рівень заряду батареї на момент початку процесу перевищує 50%. Повна зарядка також не є оптимальною для акумулятора. Для збереження здоров’я батареї рекомендується підтримувати її заряд від 20% до 80%.

Якщо заряджати батарею занадто часто, її ємність погіршуватиметься. Це може призвести до того, що батарея буде працювати на менший час навіть при повній зарядці. Рекомендується заряджати телефон один або два рази на день для досягнення оптимальної продуктивності батареї.

Чинники, такі як високі та низькі температури, впливають на акумулятор, чутливість екрана та інші характеристики пристрою. Тому не рекомендується піддавати свій смартфон екстремальним температурним умовам.

Багато власників смартфона щодня неправильно користуються цим пристроєм. Наприклад, деякі і не здогадуються, що телефон не можна класти біля подушки або піддавати пристрій високим і низьким температурам.