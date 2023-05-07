Залишіть ці речі на сонці й вони стануть чистішими: поради для лінивих господарів

Розміщення речей на сонці — це найпростіший спосіб відбілити, вбити пилових кліщів, спори плісняви та дезодорувати річ

Сонячне світло не тільки допомагає рослинам рости. Воно дуже добре вбиває бактерії, пилових кліщів та інших мікроскопічних тварин, яким не місце у будинку, а також усуває стійкі запахи.

Достатньо винести річ на сонце й залишити під ним на 30-60 хвилин, щоб вона стала чистішою. Обов’язково підставляйте під промені всі сторони предмета. Але пам’ятайте, що залишати речі на сонці надовго не варто, інакше можуть втратити колір.

Ось список деяких речей, які за допомогою сонця стануть чистішими.

Подушки та ковдри

Використання сонця — чудовий спосіб освіжити постільні речі. Таким чином можна позбутися пилових кліщів та вивітрити будь-які запахи поту чи тіла.

Подушки можна розкласти на пластиковому мішку для сміття або повісити на мотузку для білизни, якщо ваші прищіпки досить міцні. Не кладіть їх прямо на землю, інакше у вас можуть залишитися брудні плями, і обов’язково спочатку дістаньте їх з наволочок або чохлів, якщо це можливо.

Валіза

Після тривалого зберігання у шафах або під ліжками більшості валіз не завадило б добре освіжитися. Розкладіть її відкритою опівдні, щоб сонце було досить високо, щоб проникнути глибоко у всі кути всередині валізи. Не забудьте перевернути її, щоб очистити й зовні, якщо вона не шкіряна. У цьому випадку просто протріть валізу звичайним засобом для шкіри, а не кладіть на сонце.

Взуття

Якщо ваші білі парусинові туфлі останнім часом виглядають не зовсім білими, повісьте їх на кілька годин на сонці. Сонячне світло висвітлить їх. Це можна робити так часто, як це потрібно. Не забудьте вивернути їх навиворіт, щоб освітлити й внутрішню частину.

Зацвілі предмети

Будь-які предмети з твердою поверхнею, на яких є пліснява, можна (і потрібно) виставляти на сонці. Сонячне світло є природним протигрибковим засобом, тому якщо у вас були запліснявілі апельсини в ящику холодильника або ви виявили, що пліснява росте на задній частині кашпо, винесіть їх на кілька годин на вулицю. Спочатку змийте якомога більше цвілі, а потім дайте сонцю знищити всі спори, що залишилися. На жаль, це добре працює тільки з предметами із твердою поверхнею; тканинні вироби можуть містити спори плісняви глибоко всередині, куди не може проникнути сонячне світло.

Відра для сміття та баки

Витягнути на вулицю відро для сміття, вимити його під напором зі шланга, а потім залишити сохнути на сонці — відмінне рішення, якщо ви живете в приватному будинку. Сушіння на свіжому повітрі дезодорує цебро і допоможе його дезінфікувати.

Дерев’яні обробні дошки

Не можна на 100% стверджувати, що сонячне проміння повністю продезінфікує дерев’яну дошку. Але сонце точно допоможе їй висохнути швидше, що допоможе запобігти росту бактерій та деформації.

М’які стільці

Якщо залишити тканинні або замшеві стільці на сонці, це допоможе дезодорувати їх, якщо вони почали набувати затхлого запаху. Сонячне світло також допоможе вбити пилових кліщів. Просто переконайтеся, що ви повертаєте стільці так, щоб усі частини перебували на сонці однакову кількість часу – і не робіть цього зі шкірою.

Пластикові контейнери

Пластикові контейнери для зберігання можуть забруднитись (особливо якщо вони використовуються для зберігання їжі з томатним соусом або харчовими барвниками). Збризкайте контейнери лимонним соком і залиште їх на відкритому повітрі на сонці.

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