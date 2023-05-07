Жир розчиниться без сліду: як без зусиль відмити газову плиту

Саморобний засіб створить диво з брудними конфорками

Газова плита — чи не найбрудніша частина кухні. На ній доводиться готувати чи розігрівати їжу щодня. Жирні бризки потрапляють на поверхню плити, а сильне нагрівання призводить до того, що бруд прикипає і його потім дуже важко вивести.

Звичайно ж щоденне легке прибирання позбавить вас необхідності ретельно очищати плиту і витрачати на це багато часу. Але якщо сталося так, що ви не протирали плиту після кожного приготування їжі та конфорки на ній дуже сильно забруднились, на допомогу прийде ефективний засіб, який можна змішати за кілька хвилин. Саму плиту можна протерти засобом із трьох компонентів. А ось для конфорок потрібно змішати трохи інший розчин.

Вам знадобляться:

вода

сіль

сода

оцет

миючий засіб.

У невелику каструлю налийте склянку води та додайте 3 ст.л. солі. Доведіть розчин до кипіння. В окремій ємності змішайте 1 ст. л. соди, 3 ст. л. оцту та 1 ст.л. миючого засобу. Розмішайте і влийте в цю суміш киплячу солону воду.

Зніміть конфорки та занурить їх в отриманий розчин. Можна навіть залишити їх у ньому відмокати кілька хвилин. Потім прополощіть конфорки, висушіть та встановіть на плиту. Ви здивуєтеся, як швидко та легко зійде навіть сильний нагар.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо додавати сіль у воду для миття підлоги.