Весь наліт зникне за одну годину: яким несподіваним засобом почистити душову лійку

Для лайфхака потрібний один популярний напій, який ви навряд чи колись використовували в прибиранні

На душовій лійці накопичуються мильні відкладення та вапняний наліт. Забруднена насадка гірше пропускає воду, засмічує її, внаслідок чого погіршується напір. Дехто для чищення лійки для душу використовує оцет, проте за допомогою іншого несподіваного інгредієнта результат буде ще кращим.

Щоб видалити весь наліт із душової лійки, знадобиться популярний напій – кола. Про нестандартний лайфхак розповідає Express.

Якщо душова лійка покрита вапняним нальотом, білою мелоподібною речовиною, то потрібно терміново її почистити. Тим не менш, немає необхідності використовувати агресивні хімічні речовини, оскільки вони можуть зашкодити насадці. Натомість скористайтеся альтернативою у вигляді газованого напою.

Як очистити душову лійку? Вам потрібно занурити насадку у поліетиленовий пакет. Попередньо заповніть його колою так, щоб напій покривав всю поверхню лійки. Залишіть замочуватися приблизно на одну годину.

Ви здивуєтеся, але кола впорається з вапняним нальотом, завдяки чому душова лійка засяє від чистоти. Додатково можна прочистити отвори зубочисткою або потерти щіткою. Кола працює в цьому випадку тому, що містить три необхідні для розчинення мінеральних відкладень речовини — лимонну кислоту, винну кислоту і фосфорну кислоту.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним корисним лайфхаком для ванних кімнат. Якщо ви помітили неприємний запах у приміщенні, не поспішайте витрачатися на аромазасоби з магазину, а скористайтеся дієвою альтернативою.