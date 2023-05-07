Цвіль і наліт зникнуть за годину: як без зайвого клопоту очистити порошкоприймач пральної машини

У відсіку для порошків накопичується грибок та бруд, проте це легко виправити

Пральна машина — один з побутових приладів, що найчастіше використовуються в будинку. Щоб вона працювала справно, важливо не тільки не перевантажувати її речами, а регулярно мити відсік для порошків. У лотку може розростатися пліснява, яка разом із засобами може потрапити на ваші речі.

Для очищення порошкоприймача без зайвого клопоту скористайтесь простим лайфхаком. Про нього розповідає видання Express.

Через ящик пральної машини кілька разів на тиждень проходять різні типи рідин та порошків. Залишки цих засобів можуть затвердіти, а мильний наліт — ідеальне середовище для зростання плісняви.

Щоб очистити лоток пральної машини, не варто витрачати гроші на магазин. Дієвий аналог знайдеться на вашій кухні, йдеться про столовий оцет. Як прибрати цвіль з ящика для порошків? Просто замочіть порошкоприймач у гарячій воді з оцтом. Через годину або близько того весь бруд зійде. Якщо є стійкі відкладення, після замочування варто потерти лоток щіткою, підійде навіть стара зубна.

Додамо, що після кожного прання рекомендується обполіскувати відсік для порошків. Після цього дайте йому висохнути, перш ніж поставити на місце та закрити.

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