Один підручний засіб зробить рушники м’якими та пухнастими: що додати під час прання

Повернути рушникам м’якість допоможе простий прийом

Після кількох прань рушники стають твердими і навіть колючими. Щоб повернути виробам м’якість та пухнастість, скористайтесь простим, але ефективним лайфхаком з дешевим підручним засобом.

Рушники знову будуть шовковистими, якщо випрати їх з оцтом та харчовою содою. Про цей спосіб розповідає видання Express.

Перше правило, яке потрібно знати під час прання рушників, необхідно прати речі при високій температурі. Ключовий інгредієнт для м’якості волокон тканини – звичайний оцет.

Як повернути рушникам м’якість? Залийте склянку рідини прямо в барабан, а потім завантажте пральну машину рушниками. Використовувати пом’якшувач тканини не варто: він може "забити" волокна, через що рушники перуться неякісно. Знову запустіть прання, але вже зі склянкою харчової соди, щоб видалити залишки засобів та усунути неприємний запах. Не забудьте включити цикл полоскання й віджимання. Найкраще висушити речі на вулиці.

Цей лайфхак рекомендується робити раз на місяць або відразу ж, як тільки помітили "хрускіт" рушників. Завдяки простому алгоритму ви збережете вироби в ідеальному стані.

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