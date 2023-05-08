Не викидайте кільце від пляшки з олією: як його потрібно використовувати

Більшість людей викидають заглушку, але виявляється, що вона дуже корисна

Досвідчені господині ніколи не викидають маленьке пластикове кільце від пляшки олії. Ця незначна деталь насправді допомагає правильно розливати олію з пляшки та значно економить продукт.

Коли в рецепті потрібно додати лише краплину олії, виникають труднощі. Не завжди виходить швидко зупинити витікання продукту з пляшки, в результаті чого в блюдо додається дуже багато олії. Розв'язати цю проблему можна за допомогою кільця з пластиковою заглушкою, яке на перший погляд здається марним і часто викидається у сміття. Блогер only.foods в TikTok показала, як правильно використовувати цей пристрій.

Відкривши пляшку, заглушку потрібно перевернути й вставити поперек шийки. Пластикова чека надійно закріпиться через проріз. Після цього олія з пляшки буде литися тонким струменем. Це дасть змогу регулювати її кількість.

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