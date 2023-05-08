Пилу вдома не буде дуже довго: що для цього зробити

Хоча повністю позбутися пилу неможливо, ви можете значно уповільнити швидкість його накопичення у вашому будинку

Де б ви не жили, вам неминуче доведеться мати справу з пилом. Він утворюється на вашому телевізорі, полицях, під меблями, у кутах приміщення. На жаль, не придумали ще способу назавжди позбутися пилу, але цілком можливо відсунути час його накопичення у вашій квартирі.

Порадами, які допоможуть утримувати житло в чистоті, ділиться Marthastewart.

Один із найпоширеніших способів проникнення пилу у ваш будинок – через вулицю. Щоб пил не потрапив у будинок на вашому взутті, покладіть килимок з обох боків вхідних дверей.

Постарайтеся не відкривати вікна в сильно вітряні дні та години пік, якщо ви живете недалеко від дороги. Звичайно ж, постійно тримати вікна закритими — не варіант. Щоб мінімізувати потрапляння пилу з вулиці, ставте перед відкритим вікном горщик з квіткою. Рослина виступить природним бар’єром, а після провітрювання її листя можна буде помити.

Постільні речі можуть бути основною причиною пилу в будинку. Простирадла, покривала та подушки збирають пил, і з кожним рухом ці частинки розлітаються по вашій кімнаті. Тому періть постільну білизну раз на два тижні.

Крім частого прання постільної білизни, є інші заходи, які ви можете вжити, щоб захистити спальню від пилу. Захищайте матрац спеціальним чохлом і провітрюйте постільну білизну. Для цього відсуньте ковдру, щоб простирадла могли дихати. Це буде також профілактикою появи пилових кліщів.

Якщо з вами живуть свійські тварини щодня доглядайте за їх шерстю і вчасно проводьте для них лазневі процедури. Ретельно очищайте зони відпочинку вашого вихованця.

Використовуйте пилотяг із фільтром HEPA. Частиною захисту вашого будинку від пилу є використання правильних інструментів. У той час як більшість пилососів відносно добре справляються з видаленням пилу, фільтр HEPA утримує пил протягом тривалого часу.

Ну і звичайно регулярно міняйте повітряні фільтри в системі вентиляції та очищайте повітроводи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і чим мити вікна, щоб до них довго не прилипав пил та бруд.