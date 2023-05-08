Навіщо класти губку в морозилку: ефективно вирішить одразу дві проблеми

М’який виріб може принести користь не тільки під час миття посуду

Хоча звичайна господарська губка, здавалося б, призначена тільки для миття посуду, проте майстерні господині знаходять безліч інших способів її застосування і навіть іноді кладуть її в морозильник.

Губка може використовуватися не лише за прямим призначенням. Вона допоможе вирішити кілька проблем з морозильним пристроєм, пише cpykami.

Навіщо класти губку в морозильник

Розмістіть одну губку в кожному відсіку морозильника, а також у відсіку для свіжих фруктів, овочів та зелені у холодильнику. Яка користь від цього:

Вона поглинає надмірну вологу, щоб захистити їжу від псування. Губка абсорбує запахи, запобігаючи їх змішуванню, що є критично важливим для морозильної камери.

Кожні 14 днів губку необхідно або замінювати, або піддавати дезінфекції (занурюючи в 9% розчин оцту на пів години).

Раніше "Телеграф" писав, до чого сипати сіль на губку для миття посуду. Це незвичайна, але ефективна порада для спрощення життя. Також ми розповідали, навіщо класти губку в лоток пральної машинки. Вирішить одну із головних проблем побутової техніки.