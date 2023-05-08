Більше не потрібно обливатися духами: хитрощі, як позбутися запаху поту з одягу

Природні, дешеві та дуже ефективні поради

Наш одяг може швидко вбирати сильні запахи, навіть якщо він дуже чистий. І, погодьтеся, це дуже ніяково, коли від вас несе потім, особливо якщо ви оточені людьми. Деякі непомітно обприскують себе парфумами, але насправді це не найкращий варіант.

Іноді досить складно нейтралізувати ці неприємні запахи, але з правильними методами прання ви більше не будете збентежені, пише santeplus. Додайте кілька натуральних дезодорантів.

Як позбутися запаху поту на одязі

Розмарин

Підготуйте таз, наповніть його гарячою водою і додайте кілька гілочок розмарину. Потім візьміть губку, змочіть її невеликою кількістю мила і ароматизованою водою. Тепер все, що потрібно зробити, це відтерти плями поту. Задушливий запах буде усунений миттєво.

Харчова сода

Змішайте столову ложку харчової соди зі склянкою води. Коли однорідна паста сформується, нанесіть її безпосередньо на частини одягу, які виділяють неприємний запах. Для більшої ефективності залиште на ніч.

Оцет

Змішайте рівні частини води та оцту. Озброїться розпилювачем і нанесіть цю рідину на уражені поверхні. Залишіть на 10 хвилин і випрати одяг як завжди.

Лимон

Змішайте в рівних частинах воду та лимонний сік. Використовуючи тканину або губку, нанесіть суміш на частини одягу, які погано пахнуть. Залиште діяти лише на кілька хвилин, інакше є ризик пошкодження волокон тканини. Потім розпочинайте прання.

Раніше "Телеграф" писав, як позбавитися від смуги у взутті. Позбутися смердючого "амбре" допоможе один нехитрий засіб.