Полегшать роботу та заощадять час: три ефективні натуральні засоби для ідеального очищення мікрохвильової печі

Протестуйте ці варіанти, і ви будете здивовані результатом

Існує безліч способів та різних продуктів для очищення мікрохвильової печі, проте не всі вони ефективні. Щобільше, деякі з них дуже агресивні, і можуть завдати шкоди вашому здоров’ю та навколишньому середовищу. Тому краще вибирати більш натуральні способи для очищення.

Якщо ви хочете заощадити гроші та зберегти довкілля, ви можете вдатися до наступних натуральних та екологічних варіантів, пише santeplus. Відразу відзначимо, що ці кошти дуже ефективні, тому вони відмінно полегшать вашу роботу та заощаджують ваш час.

Як очистити мікрохвильову піч без хімії

Оцет та сіль

У місткість (миску, що підходить для мікрохвильової печі) налийте склянку води, склянку оцту і столову ложку солі. Накрийте цю миску поліетиленовою плівкою і проткніть вилкою отвору, щоб пара могла виходити. Потім поставте місткість усередину і увімкніть мікрохвильову піч на 5 хвилин.

Завдяки теплу пари оцту виділятимуться, досягатимуть плям і видалятимуть усі залишки, що прилипли до стінок. Після 5 хвилин, потримайте дверцята закритими і залиште миску всередині ще на кілька хвилин. Потім, все, що вам потрібно зробити, це провести поглинальним папером по всій поверхні, щоб видалити залишки.

Оцет та сода

У миску налийте півлітра води та столову ложку оцту. Помістіть миску в мікрохвильову піч і нагрівайте не більше 10 хвилин. Вода має швидко випаруватися. Потім залиште ємність усередині на десять хвилин.

Після цього приберіть місткість з пристрою, візьміть м’яку губку з мікрофібри, покрийте її столовою ложкою харчової соди і протріть мікрохвильову піч, щоб видалити бруд, розчинений оцтом. І на завершення протріть все сухою тканиною.

Лимон

Помістіть половинку, нарізаний скибочками або вичавлений лимон в місткість з водою і поставте миску в мікрохвильову піч. Підігрійте і залиште на кілька хвилин, щоб лимон "подіяв".

Після вимкнення зачекайте пару хвилин, а потім протріть мікрохвильову піч усередині губкою, щоб видалити залишки і вологу.

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