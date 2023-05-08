З чим закип’ятити чайник, щоб накип зник за секунди: простий лайфхак

Не забувайте регулярно очищати чайник від нальоту

Чайник — побутовий прилад, який використовується щодня і, швидше за все, не один раз. Усередині можуть накопичуватися відкладення та утворюватися накип, особливо якщо маєте справу з жорсткою водою. Багато хто очищає чайник лимоном, але є й інший ефективний спосіб.

Щоб позбутися накипу в чайнику, потрібно прокип’ятити його з одним підручним інгредієнтом. Про дієвий лайфхак пише Express.

Незамінний помічник у чищенні чайника – звичайний оцет, який легко знайдеться у вашій оселі. Кислота є гарним засобом для видалення плям від жорсткої води, тому оцет ефективний інгредієнт, який слід включати в домашній засіб для видалення накипу.

Щоб очистити чайник від накипу, змішайте рівні частини оцту та води. З цією рідиною прокип’ятіть чайник. Якщо наявні стійкі відкладення, можна повторити маніпуляцію. Не забудьте протерти чайник усередині та зовні чистою водою.

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