Принцу ні слова: лайфхаки, завдяки яким ви влізете у будь-яке взуття

Розтягнути взуття можна практично з будь-якого матеріалу

Взуття є невід’ємною частиною гардеробу кожної людини та перед вибором нової пари перед покупцем стає складне питання у підборі правильного розміру. Адже, якщо, наприклад, бажані туфлі будуть натирати, це вб’є все задоволення від обновки. Втім, існують навіть цілі правила, які допомагають зробити правильний вибір. Але що робити, наприклад, якщо ваш принц подарував вам найкрасивіше взуття, а "попелюшка" не хоче подавати виду, що на неї воно не налазить. На щастя, і тут є рішення.

"Телеграф" розповідає, як можна "розтягнути" різні види взуття.

На щастя, розтягнути взуття можна практично з будь-якого матеріалу. Десь доведеться докласти більше зусиль, але все ж таки.

Як розтягнути шкіряне або замшеве взуття

Шкіра та замша – податливі, еластичні матеріали, особливо під впливом тепла.

Поставте взуття у ванну або раковину і обдайте окропом зсередини. Достатньо лише на пару секунд заповнити начинки виробу і відразу ж вилити гарячу воду. Промокніть вологу, зачекайте, поки туфлі трохи охолонуть, і надягніть їх на ноги. Бажано поверх шкарпеток, щоб не обпектися.

Якщо ви боїтеся мочити взуття, проробіть те саме, попередньо поклавши всередину кожної туфлі по пакету, щоб окріп і підкладка не стикалися.

Дієвим буде не тільки окріп, а й лід. Два пакети на чверть наповніть водою, зав’яжіть і опустіть по штуці в черевик. Поставте конструкцію в морозилку і вийміть, коли повністю застигне. Після того, як лід підтає, вийміть його з взуття. Така процедура підійде міцній парі: не будь-який матеріал витримає випробування холодом.

Змочіть внутрішню поверхню взуття спиртом або горілкою, надягніть пару та носіть кілька годин. Подібна дія допоможе розм’якшити матеріал та підігнати туфлі під розмір вашої ноги. Але пам’ятайте: спирт досить агресивний засіб, тому спочатку перевірте стійкість забарвлення на непомітній ділянці.

Ці методи підходять для зимового взуття з підкладкою з хутра. Тільки не варто сильно мочити нутрощі черевиків або чобіт. Та й сушити взуття потрібно буде ретельно.

Розтягнути шкірозамінник

Шкірзамінник погано піддається розтяжці: він тріскається і втрачає форму. Однак і тут існують способи розтягування.

Жирним кремом чи вазеліном змастіть внутрішню поверхню туфель. Зачекайте 2-3 години, щоб зволожуюча маска ввібралася в матеріал, а потім надягніть взуття і погуляйте в ньому 20-40 хвилин.

Можна спробувати всім знайомий спосіб з газетами. Їх треба щільно набити в кожну туфель, а потім залишити пару сохнути при кімнатній температурі. При набиванні не варто старатися, щоб взуття не деформувалося. Також не намагайтеся прискорити процес сушіння за допомогою батареї або фена: зайва теплова дія може зіпсувати матеріал.

Спосіб для марнотратних або тих, кому треба розтягнути вузьку халяву високих черевиків. У взуття вставте по пакету, засипте будь-яку дрібну крупу, а зверху залийте водою. Зерно набухне і розтягне черевики без вашої участі за 8–10 годин.

Можна розтягнути навіть лаковані туфлі

Розтяжка лакованого взуття не проста справа через те, що ризик пошкодити верхнє покриття: воно може піти тріщинами і втратити блиск. Однак, без шкоди можна збільшити туфлі, якщо під лаком м’яка та тонка шкіра (натуральна чи штучна).

Змішайте спирт і воду в пропорції 2 до 1, отриманим розчином змочіть шкарпетки. Тепер надягніть їх, а поверх уже взуття. Ходити в туфлях слід близько години-двох до повного висихання шкарпеток.

Вазеліном або кремом обробіть внутрішню поверхню взуття, приділяючи особливу увагу щільним частинам: шкарпетці та п’яті. Потім у туфлі треба вставити колодки (якщо у вас вони є) або, як завжди, одягти взуття на щільні шкарпетки.

Як розтягнути гумове взуття

Якщо ваше взуття створене з полівінілхлориду (ПВХ), його також можна розтягнути. Щоб перевірити матеріал, достатньо голки або шила та запальнички. Нагрійте метал і торкніться чобіт в непомітному місці, тільки не проколюйте їх. Якщо чоботи почали плавитися, це ПВХ і взуття можна розтягнути.

Вам знадобляться:

кілька літрів окропу,

глибока ємність з крижаною водою,

вовняні або махрові шкарпетки,

ваші чоботи та ваші ноги.

Залийте окріп у гумове взуття та зачекайте 3–5 хвилин: матеріал стане відчутно м’якшим. Надягніть щільні шкарпетки і посуньте ближче таз із холодною водою. Вилийте окріп із чобіт, швидко промокніть їх рушником, щоб не промочити ноги, і надіньте на шкарпетки. У підігрітій парі добре потопчіться і походите кілька хвилин. Залишіть взуття в холодній воді на годину, а потім не забудьте просушити.

Цей спосіб не тільки збільшить гумові чоботи, а й підганяє їх під форму вашої стопи. Щоправда, одягати розтягнуте взуття слід лише за день-два, коли чоботи остаточно затвердіють.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко відреставрувати взуття. Цей метод вимагає мінімум часу та витрат.

Також ми повідомляли про те, як прибрати неприємний запах із черевиків. Позбутися смердючого "амбре" допоможе один нехитрий засіб. Але спершу слід викинути та придбати нову устілку.