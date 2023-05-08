Чи потрібно вивертати джинси перед пранням: важливий нюанс

При пранні джинсів дотримуйтесь простих правил

Джинси знайдуться в будь-якому гардеробі, але не кожен вміє правильно їх прати. Деякі намагаються зберегти колір речей при пранні за допомогою солі, але у випадку з джинсами просто слід дотримуватись ряду простих правил.

Щоб джинси не вицвіли після прання, зверніть увагу на температурний режим і обов’язково виверніть навиворіт. Про це пише Express.

Порада перша: сушіть джинси на повітрі. Сушильна машина може пошкодити еластичність волокон, у результаті виріб втратить форму. У будь-якому випадку, перевіряйте інформацію на етикетці ваших джинсів перед тим, як класти їх у барабан пральної машини.

Порада друга: вивертайте джинси навиворіт перед пранням. Це зменшує ризик вицвітання та зносу, особливо по краях і кишенях виробу. Також важливо застібати блискавки, ґудзики та кнопки, щоб зберегти форму й запобігти зачепленню інших речей при пранні.

Порада третя: використовуйте рідкий порошок. Слід прати джинси відповідними засобами. Сухий порошок може не розчинитися, що негативно позначиться на кольорі тканини. Тому краще використовувати рідкий порошок, але обов’язково дотримуйтесь дозування.

Порада четверта: періть джинси з одягом такого ж кольору. Змішування темних і світлих речей у барабані псує речі, вироби линяють, і ви вже не зможете їх надягати. Крім того, класти разом темні та світлі джинси також не варто.

Порада п’ята: вибирайте правильний температурний режим. Чорні джинси довше залишатимуться такими, якщо прати їх за низької температури. Гаряча вода може зіпсувати колір. Оптимальна температура для прання джинсів становить від 20 до 30°C.

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