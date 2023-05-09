Як позбутися неприємних запахів під час готування: лайфхаки, щоб вдома приємно пахло

Розповідаємо, як легко позбутися неприємного запаху після приготування їжі

Немає нічого смачнішого за домашню їжу. Але ваша важка робота може бути легко зіпсована, якщо після неї по всій квартирі залишаться запахи готування.

Але є хитрощі, за допомогою яких запахи їжі не поширюватимуться по всьому житлу і не будуть не так явно чутні на самій кухні.

Як звести до мінімуму поширення запахів їжі по всій квартирі

Насамперед закрийте двері до кухні перед початком приготування їжі. Покладіть рушник під кухонні двері, щоб максимально заблокувати поширення запахів через щілини.

Насипте у відро для сміття харчову соду. Вона поглине неприємні запахи відходів. Якщо з вами мешкає кішка, а соди під рукою не виявилося, замість неї можна використовувати наповнювач для котячого туалету. Він також чудово поглинає запахи.

Після приготування їжі бажано якнайшвидше винести сміття.

Закип’ятіть на плиті воду з оцтом. Просто додайте пів склянки оцту та пів склянки води в каструлю і повільно закип’ятіть, перш ніж почати готувати. Ця суміш створить пару, яка поглинає запахи й запобігає їх розповсюдженню по кухні.

Під час приготування їжі ви також можете варити на повільному вогні та залишати кипіти: шкірку апельсина, лимонну цедру, палички кориці.

Не забувайте вмикати витяжку та відкривати вікна, щоб провітрити кухню.

Як позбутися запахів з кухні

Увімкніть очищувач повітря, якщо він є.

Очистить духовку, кухонні поверхні та стільниці антибактеріальним спреєм. Якщо всередині духовки залишився запах приготування їжі, покладіть кілька лимонів на деко і запікайте протягом години.

Не забудьте ретельно замочити каструлі та сковорідки гарячою водою та використовувати спеціальні побутові засоби, які ефективно видаляють жир.

Увімкніть аромалампу або запаліть ароматичні свічки. Подібно до очисників повітря вони відіграють велику роль у боротьбі із запахом.

Випікайте десерт. Це чудова нагода побалувати себе чимось солодким після ситної вечері. Запах свіжоспеченого пирога нейтралізує неприємні запахи.

Раніше "Телеграф" писав, як легко позбутися затхлого старого запаху у квартирі.