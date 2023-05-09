Чим залатати залізну бочку для води: допоможе пластиковий пакет

Зварювальний апарат не знадобиться

Залізні бочки активно використовуються на присадибних ділянках, щоб збирати воду для поливу і не лише. І це зрозуміло, адже вони є одними з найміцніших. Але все ж таки в них іноді з’являються пробоїни.

Найкращий спосіб залатати отвір у залізній бочці – заварити його. Але далеко не у всіх є зварювальний апарат та досвід роботи з ним. Проте є спосіб позбутися невеликої дірки в бочці за допомогою підручних засобів і доклавши до цього мінімальні зусилля.

Цей спосіб продемонстрував Telegram-канал На всі руки.

Вам знадобляться лише пакетик і запальничка. Скрутіть пакетик джгутом так, щоб він пройшов в отвір, який потрібно залатати. Відріжте поліетилен, залишивши стирчати над бочкою приблизно 1 см. Візьміть запальничку та акуратно розплавте пластик, що стирчить в отворі. Переверніть бочку і проробіть ту саму процедуру із запальничкою зі зворотного боку.

Під впливом високої температури пакет розплавиться і заповнить отвір. Тепер у бочку знову можна наливати воду і вона не витікатиме.

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