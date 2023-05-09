Чим просочити сковороду, щоб усунути навіть 20-річний нагар: буде як нова

Терти нічого не доведеться

Неможливо уникнути утворення нальоту, що складається з жиру і кіптяви, при смаженні на сковороді. Однак буває так, що навіть використання звичайного мийного засобу для посуду не дозволяє видалити це забруднення, і згодом на посуді утворюється шорсткий шар нагару, що ускладнює ситуація з миттям.

Використовуйте простий, але ефективний метод для очищення сковороди від нагару. Цей бюджетний метод прибере зі сковороди навіть 20-річний нагар, пише cpykami.

Як видалити нагар зі сковороди

Для видалення нагару зі старої сковороди потрібні нашатирний спирт, щільний пакет для сміття і, звичайно ж, терпіння. Спочатку необхідно добре просочити сковороду нашатирним спиртом, а потім укласти її в пакет для сміття і залишити на 18 годин. Після цього при відкритті пакета ви побачите, що нагар став м’яким і легко знімається ножем. Однак, щоб повністю видалити його, краще скористатися щіткою для металу.

В результаті ви отримаєте чисту сковороду, яка прослужить ще довгий час. Щоб захистити її від нового утворення нагару, бажано прожарити сковороду із сіллю та змастити маслом.

Раніше "Телеграф" писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити відразу після покупки кухонного начиння.