Як позбутися нальоту, що в’ївся в унітаз: натуральні засоби, які повернуть вашим туалетам колишній блиск

Виконайте такі дії та попрощайтеся навіть зі стійкими плямами

При прибиранні найважчим завданням є прибирання ванної кімнати, точніше туалету. Адже, крім усунення бруду, мікробів і бактерій, необхідно ще й чистити унітаз від вапняного нальоту. На щастя, є прості рішення, які допоможуть значно прискорити та полегшити прибирання.

Удома у нас часто є все необхідне для розв'язання різних побутових проблем, головне знати, що і від чого допомагає, пише santeplus. Далі ділимося з вами трьома "рецептами" засобів для чищення, які повернуть вашим туалетам колишню чистоту і блиск.

Як очистити туалет від нальоту

Оцет та сіль

Закип’ятіть каструлю з двома склянками оцту (рекомендуємо одночасно провітрювати приміщення). Після закипання вимкніть вогонь і розчиніть пів склянки великої кухонної солі в оцті. Трохи розмішайте великою дерев’яною ложкою. Надівши рукавички, вилийте розчин в унітаз, і за допомогою туалетної щітки потріть уражені ділянки. Залишіть засіб на 30 хвилин, а потім змийте в унітазі.

Оцет та лимонний сік

Змішайте 1/2 склянки оцту зі склянкою лимонного соку. Вилийте два інгредієнти в унітаз і жорсткою стороною губки акуратно потріть поверхню, уражену нальотом. Залишіть коштів на 10 хвилин і змийте.

Оцет та сода

Налийте в унітаз склянку оцту і дайте постояти 5 хвилин. Потім по стінах розсипте склянку харчової соди і ще дві склянки оцту. Разом вони дадуть реакцію і наліт почне повільно відокремлюватися від стінок туалету. Туалетною щіткою протріть одночасно уражені ділянки. Залишити всі 30 хвилин, а потім знову втирайте суміш до повного видалення нальоту. Після змийте в унітазі.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для збирання.