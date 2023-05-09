Краще за будь-який магазинний ароматизатор: три натуральні способи позбавитися смороду в ванній

Хімічні засоби з магазину не завжди усувають поганий запах, на відміну від натуральних альтернатив

У ванній кімнаті може неприємно пахнути. Наприклад, сморід поширюється зі стоку або котячого туалету. Не завжди магазинні спреї-ароматизатори справляються з проблемою, на щастя, є ефективніші способи.

Щоб позбутися неприємного запаху у ванній, використовуйте три натуральні засоби. Про дієві лайфхаки пише Express.

Спосіб №1: харчова сода

Цей засіб легко знайдеться на кухні. Харчова сода чудово поглинає будь-які неприємні запахи. Насипте порошок у контейнер та залиште відкритим у приміщенні. Приблизно раз на місяць слід оновлювати інгредієнт.

Спосіб №2: ефірні олії

Вибирайте будь-яку ефірну олію, аромат якої вам до душі. Наповніть нею дифузор і розмістіть у ванній кімнаті. Відтепер ви будете насолоджуватися приємним запахом, а не смородом.

Спосіб №3: евкаліпт

Листя евкаліпта має своєрідний приємний аромат, схожий на запах сосни чи м’яти. Завдяки цьому рослина чудово видаляє сморід у ванній. Повісьте горщик із цією кімнатною квіткою в приміщенні. Евкаліпт не тільки усуває неприємні запахи, його заспокійливий, освіжувальний аромат допомагає розслабитись після довгого та напруженого дня.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним лайфахаком, який стане в нагоді для прибирання ванної кімнати. За допомогою ефективного засобу вдасться впоратися зі стійким нальотом в унітазі.