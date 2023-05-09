Розчин із трьох дешевих засобів зробить вікна ідеально чистими: простий лайфхак

Для лайфхака потрібний інгредієнт, який точно знайдеться на вашій кухні

Миття вікон – непросте завдання, адже дуже складно не залишити на склі жодного розводу. Однак є спосіб вирішити проблему. За допомогою кухонного засобу ви зможете очистити вікна до блиску без зайвого клопоту.

Спробуйте помити вікна не просто звичним засобом, а приготуйте особливий розчин із трьох компонентів. Про дієвий лайфхак розповідає видання Express.

Для миття вікон рекомендується використовувати звичайний оцет. Кислотність оцту допомагає видалити восковий шар, який часто утворюється при використанні засобів для чищення, саме через це вікно здається каламутним. Віконна плівка ніби притягує до себе розводи, тому додавання невеликої кількості оцту в процесі прибирання допоможе видалити їх.

Як приготувати розчин для миття вікон? Просто змішайте рівні частини оцту та гарячої води з невеликою кількістю рідини для миття посуду, щоб вийшов максимально дешевий, але ефективний спрей. За допомогою серветки з мікрофібри протріть шибки: вікна будуть сяяти від чистоти, а альтернативне мийне не залишить розводів на поверхні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху у ванній кімнаті. Проблему легко вирішити без зайвих витрат на магазинні спреї.