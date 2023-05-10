Як легко наклеїти шпалери своїми руками: поради майстра (відео)

Ці поради допоможуть впоратися з поклейкою шпалер

Поклейка шпалер — одне з найскладніших занять під час самостійного ремонту. До того ж багато сил і часу йде на те, щоб правильно розрахувати та розташувати шпалери на стіні.

Майстер з ремонту під ніком @thehomeimprovmentsuk поділився в TikTok хитрощами, які він застосовує у своїй роботі. Завдяки його порадам можна легко розрахувати, скільки секцій шпалер вам знадобиться та як правильно їх розташувати.

Спочатку він прикладає рулон до стіни та визначає кількість необхідних смужок шпалер. Потім за допомогою рулетки та олівця зазначає на стіні, де закінчуватиметься кожна секція і де розташовуватиметься наступна.

Після цього він вимірює потрібну йому висоту шпалер і починає різати смуги необхідної довжини. Майстер використовує рівень, щоб відзначити пряму лінію, яку слід орієнтуватися під час поклейки.

Після цього майстер розводить клей, покриває їм стіну та наклеює шпалери.

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