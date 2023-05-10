Як зробити переноску для напоїв із пакету: геніальний лайфхак (відео)

Знаючи цей трюк можна нести два стакани з напоями однією рукою

При замовленні кількох напоїв на заправці або в закладах швидкого харчування, швидше за все, ви отримаєте картонний підстаканник для зручного перенесення. Але якщо такого пристосування не виявилося, а поряд з вами немає людини, яка б змогла допомогти вам винести із закладу стакани з напоями, вам знадобиться лайфхак з пакетом "майкою".

У TikTok опубліковано ролик, де робітниця заправки показує трюк, як перетворити пластиковий пакет на підстаканник для двох напоїв.

Жінка ставить стакан з напоєм на один бік пластикового пакета поруч із ручкою. Потім вона перевертає іншу сторону пакета та ставить другий напій на протилежний бік. Потім вона підіймає вгору ручки пакета. Вуаля! Переноска для напоїв готова.

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