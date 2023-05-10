Головне — без паніки: ефективна хитрість, як відіпрати пляму соусового томатного соусу

Свіжі плями від томатного соусу видалити найпростіше, проте і з засохлими можна впоратися

Сезон шашликів відкритий, а це означає, що незабаром особливу популярність набиратимуть лайфхаки як вивести жирні плями з джинсів або футболок, а також можуть виникнути питання і про томатний соус, яким також легко змаститися на пікніку. На щастя, є кілька порад з прання, які швидко розв'язують цю проблему.

Як зазначає портал santeplus, не варто панікувати і вже прощатися з річчю, на яку потрапив томатний соус. Є кілька ефективних методів, які врятують ваші речі.

Як видалити плями від томатного соусу

Сіль та перекис водню

Спочатку помістіть забруднену тканину під сильний струмінь води. Потім посипте пляму сіллю або замочіть одяг у сольовому розчині та залиште на кілька годин. Акуратно потріть пляму, перш ніж промокнути її ватним тампоном, змоченим перекисом водню. Потім випрати одяг в машині як завжди.

Зубна паста

Нанесіть трохи білої зубної пасти на чисту зубну щітку та акуратно потріть пляму круговими рухами. Після прополощіть річ у холодній воді і виперіть в машині, як завжди.

Тепле молоко — лайфхак для джинсів

Замочіть забруднену ділянку в місткості з теплим молоком і залиште діяти приблизно на п’ятнадцять хвилин, перш ніж змити чистою водою. За необхідності доповніть цю операцію розчином оцту (2 столові ложки оцту на склянку води). Потім прополощіть одяг і дайте йому висохнути.

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