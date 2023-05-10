Головне — без паніки: ефективна хитрість, як відіпрати пляму соусового томатного соусу
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Свіжі плями від томатного соусу видалити найпростіше, проте і з засохлими можна впоратися
Сезон шашликів відкритий, а це означає, що незабаром особливу популярність набиратимуть лайфхаки як вивести жирні плями з джинсів або футболок, а також можуть виникнути питання і про томатний соус, яким також легко змаститися на пікніку. На щастя, є кілька порад з прання, які швидко розв'язують цю проблему.
Як зазначає портал santeplus, не варто панікувати і вже прощатися з річчю, на яку потрапив томатний соус. Є кілька ефективних методів, які врятують ваші речі.
Як видалити плями від томатного соусу
- Сіль та перекис водню
Спочатку помістіть забруднену тканину під сильний струмінь води. Потім посипте пляму сіллю або замочіть одяг у сольовому розчині та залиште на кілька годин. Акуратно потріть пляму, перш ніж промокнути її ватним тампоном, змоченим перекисом водню. Потім випрати одяг в машині як завжди.
- Зубна паста
Нанесіть трохи білої зубної пасти на чисту зубну щітку та акуратно потріть пляму круговими рухами. Після прополощіть річ у холодній воді і виперіть в машині, як завжди.
- Тепле молоко — лайфхак для джинсів
Замочіть забруднену ділянку в місткості з теплим молоком і залиште діяти приблизно на п’ятнадцять хвилин, перш ніж змити чистою водою. За необхідності доповніть цю операцію розчином оцту (2 столові ложки оцту на склянку води). Потім прополощіть одяг і дайте йому висохнути.
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