Прибрати подряпини зі шкіряних виробів простіше нікуди: допоможе підручний засіб

Прибрати подряпини зі шкіри зовсім не так вже й складно

Згодом на будь-якому шкіряному виробі, чи то меблі, сумки чи взуття, з’являються дрібні подряпини, які сильно псують його вигляд. Однак розв'язання цієї проблеми є, і воно простіше, ніж може здатися

Як йдеться у матеріалі "Патріоти України", багато хто намагається розв'язати проблему за допомогою фарби, проте не завжди вдається підібрати потрібний відтінок. Крім того, іноді барвники залишають сліди на одязі, які важко вивести.

Натомість можна використовувати звичайний жирний крем, який використовується для зволоження рук.

Спочатку необхідно нанести цей крем на ватний диск, після чого насамперед протерти місця потертостей. Залишки крему необхідно рівномірно розтерти по частині виробу, що залишилася.

Використання цього лайфхака дозволить миттєво усунути дрібні подряпини, а регулярне повторення цієї процедури змусить шкіряні вироби виглядати як нові протягом довгого часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна підручними засобами позбутися жирних плям на джинсах та іншому одязі.

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